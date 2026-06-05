Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В ночь на 5 июня 2026 года Азовское море стало местом гибели пятерых наших соотечественников. Два грузовых судна - "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону, были атакованы беспилотниками. Оба теплохода шли под иностранными флагами - Белиза и Палау соответственно. На их борту находились 26 азербайджанских моряков, нанятых в частном порядке. Пятеро из них погибли.

Прежде всего выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

История с гибелью азербайджанских моряков вновь напоминает о рисках, с которыми сталкиваются граждане, работающие в зонах конфликтов или расположенных вблизи зон вооруженных конфликтов. Согласно имеющейся информации, погибшие моряки находились на судах в качестве наемных работников. Они не являлись государственными служащими, не были направлены туда азербайджанским государством и работали на коммерческой основе по собственному выбору.

Сегодня тысячи азербайджанцев трудятся за рубежом в самых разных сферах. Это их законное право. Однако при выборе места работы необходимо учитывать уровень безопасности в том или ином регионе. Вооруженные конфликты создают угрозы, которые могут затронуть даже тех людей, которые не имеют никакого отношения к военным действиям. Последние события еще раз показали, что в условиях войны опасность может настигнуть человека далеко от линии фронта.

Поэтому нашим соотечественникам, работающим за границей, следует максимально избегать регионов, где ведутся боевые действия или сохраняется высокая военная напряженность. В то же время никто не может запретить человеку зарабатывать на жизнь. Но каждый, кто соглашается на работу вблизи зоны конфликта или непосредственно в зоне конфликта, должен понимать все связанные с этим риски. В условиях войны нет полной безопасности, и нет гарантий, что гражданские объекты не окажутся под ударом. Последние события в очередной раз это подтвердили.

Трагедия в Азовском море обнажает и другую, не менее острую проблему. Помимо тех, кто едет работать вблизи конфликтов, есть и те, кто сознательно едет воевать. Участие азербайджанских граждан в чужих вооруженных конфликтах - явление, о котором мы время от времени узнаем из новостей. И каждый раз это сопровождается одним и тем же - чьей-то смертью или чьим-то уголовным делом.

Необходимо понимать, что незаконное участие в иностранных вооруженных конфликтах - это не геройство и не приключение. Это уголовное преступление по законодательству Азербайджанской Республики. Статья 114 Уголовного кодекса АР предусматривает серьезную ответственность за участие в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от пяти до одиннадцати лет. Какой бы идеологией или меркантильными соображениями ни руководствовался человек, отправляясь воевать за чужие интересы в чужой стране, - он нарушает закон. Поэтому те, кто возвращается живым, неизбежно сталкиваются с судебным преследованием. А те, кто не возвращается, оставляют после себя убитых горем родственников.

Азербайджанцы, погибшие этой ночью в Азовском море на судах под иностранными флагами, и азербайджанцы, которые по собственной воле оказываются в зонах боевых действий, рискуют самым ценным - собственной жизнью.

Гибель пяти моряков - это прежде всего трагедия для их семей, родных и близких. Это люди, которых ждали дома и которые отправились на заработки, рассчитывая вернуться к своим семьям. К сожалению, война, к которой они не имели отношения, распорядилась иначе.

Эта история должна стать уроком для всех. Работа или любая другая деятельность вблизи или в самих зонах вооруженных конфликтов всегда связана с серьезным риском. А участие в чужих войнах не только ставит под угрозу жизнь человека, но и противоречит законодательству Азербайджана. Азербайджан - мирное государство, выстраивающее свое будущее. Его граждане нужны дома - живыми.