ФИФА запретила вувузелы на ЧМ-2026

ФИФА обновила правила поведения на стадионах чемпионата мира 2026 года и уведомила владельцев билетов о новых требованиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, согласно новым правилам, болельщикам запрещено проносить на арены вувузелы, свистки, сирены и другие устройства, создающие чрезмерный шум.

Под запрет также попали лазерные указки и аналогичные устройства, излучающие световые лучи.

Кроме того, зрителям не разрешат проносить на стадионы бутылки с водой, стаканы, банки и другие подобные емкости.

Напомним, что вувузелы стали одним из главных символов чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Однако наряду с созданием особой атмосферы эти инструменты регулярно подвергались критике из-за монотонного звука, напоминающего жужжание роя пчел.