https://news.day.az/world/1839622.html Китайская провинция подверглась мощным штормовым ветрам - ВИДЕО Штормовые ветра вторые сутки проносятся по городам и сёлам провинции Хэбэй в Китае. Как передает Day.Az, кадры последствий ветра распространились в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайская провинция подверглась мощным штормовым ветрам - ВИДЕО
Штормовые ветра вторые сутки проносятся по городам и сёлам провинции Хэбэй в Китае.
Как передает Day.Az, кадры последствий ветра распространились в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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