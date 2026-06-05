Китайская провинция подверглась мощным штормовым ветрам

Штормовые ветра вторые сутки проносятся по городам и сёлам провинции Хэбэй в Китае.

Как передает Day.Az, кадры последствий ветра распространились в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: