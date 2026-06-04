В Азербайджане готовятся запустить беспилотный транспорт

В законодательство будут введены такие понятия, как "автономное транспортное средство", "оператор" и "центр дистанционного управления" для правового регулирования автономной транспортной среды в сферах торгового судоходства, авиации, железнодорожного, метрополитеновского, трамвайного и автомобильного транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в проекте закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, который был рассмотрен сегодня на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, будут закреплены высокие и полностью автоматизированные уровни управления транспортом.

Документ определяет понятия автономного транспортного средства, его оператора, центра дистанционного управления и автоматизированной системы управления, устанавливает требования к ним, а также обязанности оператора и собственника транспортного средства.

Проект предусматривает, что эксплуатация автономного транспортного средства будет разрешена только после его государственной регистрации и исключительно на территориях, определенных уполномоченными государственными органами.

Кроме того, юридические и физические лица смогут осуществлять деятельность в качестве операторов после получения соответствующего свидетельства. На операторов будет возложена обязанность контролировать работу автоматизированной системы управления, оперативно вмешиваться при возникновении угроз безопасности эксплуатации, обеспечивать хранение и защиту данных, связанных с эксплуатацией транспортного средства, а также незамедлительно информировать государственные органы о происшествиях, авариях или инцидентах.

Также проектом предусматривается оценка эффективности автоматизированных систем управления автономных транспортных средств в рамках специальной регуляторной тестовой среды. Отдельно оговаривается ответственность владельца транспортного средства либо его эксплуатанта (если он выступает в качестве владельца) за ущерб, причиненный в результате эксплуатации такого транспорта.