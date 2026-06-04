Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостьи встретились с детьми и вручили им подарки.

В общеобразовательной школе они ознакомились с деятельностью арт-студии "Гурма". Здесь демонстрируются ковры, картины и швейные изделия, изготовленные детьми, нуждающимися в особой заботе.

В школе также была организована развлекательная программа. Дети подарили гостьям свои поделки.