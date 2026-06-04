https://news.day.az/officialchronicle/1839284.html Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11 - ФОТО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11.
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11 - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей посетили общеобразовательную школу-интернат интеграционного обучения номер 11.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостьи встретились с детьми и вручили им подарки.
В общеобразовательной школе они ознакомились с деятельностью арт-студии "Гурма". Здесь демонстрируются ковры, картины и швейные изделия, изготовленные детьми, нуждающимися в особой заботе.
В школе также была организована развлекательная программа. Дети подарили гостьям свои поделки.
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