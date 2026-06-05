Утверждения об использовании территории Азербайджана Израилем против Ирана являются дезинформацией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

"Опубликованные 5 июня 2026 года информационными ресурсами middleeasteye.net и haaretz.com утверждения о якобы использовании Израилем территории Азербайджана в ходе войны с Ираном являются грубой манипуляцией, распространяемой без какой-либо опоры на факты, и откровенной дезинформацией. Эти публикации также направлены на введение в заблуждение международного сообщества, создание напряженности в регионе и подрыв региональной стабильности и межгосударственных отношений", - говорится в заявлении.

Ранее MEDİA разоблачило фейк CNN об Азербайджане.