Фейк CNN об Азербайджане является грубой информационной манипуляцией

5 июня 2026 года телеканал CNN со ссылкой на собственные вымышленные "источники" распространил материал, содержащий утверждения о том, что Израиль якобы использовал территорию Азербайджана в ходе войны с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

"Мы расцениваем распространение всемирно известной транснациональной медиакомпанией откровенно ложной информации без каких-либо фактических оснований как грубую информационную манипуляцию, осуществленную целенаправленно.

Распространяя дезинформацию, CNN проигнорировал ценности медиаэтики и основополагающие принципы профессиональной журналистики, в том числе принцип соблюдения баланса в подаче новостей. Тем самым телеканал не только нанес ущерб собственной репутации, но и выступил в качестве пропагандистского инструмента гибридной войны.

Распространенная CNN дезинформация является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Публикация подобных сведений призвана не только ввести в заблуждение международную общественность, но и нанести ущерб региональной стабильности и межгосударственным отношениям, а также спровоцировать напряженность в регионе.

На самом высоком официальном уровне неоднократно заявлялось, что территория Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не использовалась против Исламской Республики Иран, а подобные вымышленные и предвзятые утверждения являются грубой информационной манипуляцией.

Мы требуем от CNN опровержения распространенной информации и принесения извинений Азербайджану за публикацию материалов, вводящих общественность в заблуждение, угрожающих региональной безопасности и противоречащих принципам медиаэтики и профессиональной журналистики", - говорится в заявлении.