ДТП в центре Баку привело к заторам

В Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате аварии на проспекте образовались заторы в обоих направлениях движения.

Для устранения затруднений на дороге сотрудники полиции принимают необходимые меры.