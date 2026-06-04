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ДТП в центре Баку привело к заторам - ФОТО

В Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили Day.Az в МВД, в результате аварии на проспекте образовались заторы в обоих направлениях движения. Для устранения затруднений на дороге сотрудники полиции принимают необходимые меры.