https://news.day.az/society/1839269.html ДТП в центре Баку привело к заторам - ФОТО В Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили Day.Az в МВД, в результате аварии на проспекте образовались заторы в обоих направлениях движения. Для устранения затруднений на дороге сотрудники полиции принимают необходимые меры.
ДТП в центре Баку привело к заторам - ФОТО
В Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате аварии на проспекте образовались заторы в обоих направлениях движения.
Для устранения затруднений на дороге сотрудники полиции принимают необходимые меры.
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