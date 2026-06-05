Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море

Установлены личности двух погибших на судне в Азовском море в результате атаки БПЛА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате удара беспилотного летательного аппарата по судну, шедшему под флагом Палау, погибли граждане Азербайджана Гисмет Алиев и Фуад Оруджев.

Гисмет Алиев работал на судне старшим механиком, а Фуад Оруджев был капитаном.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. В настоящее время они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях Ейской центральной городской больницы