https://news.day.az/society/1839547.html Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море Установлены личности двух погибших на судне в Азовском море в результате атаки БПЛА. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате удара беспилотного летательного аппарата по судну, шедшему под флагом Палау, погибли граждане Азербайджана Гисмет Алиев и Фуад Оруджев.
Установлены личности двух граждан Азербайджана, погибших на судне в Азовском море
Установлены личности двух погибших на судне в Азовском море в результате атаки БПЛА.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате удара беспилотного летательного аппарата по судну, шедшему под флагом Палау, погибли граждане Азербайджана Гисмет Алиев и Фуад Оруджев.
Гисмет Алиев работал на судне старшим механиком, а Фуад Оруджев был капитаном.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное. В настоящее время они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях Ейской центральной городской больницы
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре