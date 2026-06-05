WUF13: Польша обозначила путь к устойчивым городам через жилищную политику

По итогам обсуждений, прошедших в рамках 13-го Всемирного форума городов в Баку, были определены ключевые рекомендации и приоритеты для продвижения устойчивой урбанизации на глобальном уровне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник в Министерстве фондов развития и региональной политики Польши в эксклюзивном интервью CE Report.

Города по всему миру сталкиваются с растущим давлением, вызванным стремительной урбанизацией, нехваткой жилья, климатическими рисками, демографическими тенденциями, социальными процессами и вызовами постконфликтного восстановления. Эти тенденции подчеркивают растущую необходимость в более тесном международном сотрудничестве, увеличении инвестиций и практических решениях, реализуемых в широком масштабе.

В этом контексте жилищная политика, главная тема WUF13, должна рассматриваться не только как инструмент социальной политики, но и как ключевой фактор устойчивого городского развития, устойчивости к кризисам и экономического процветания.

Доступное и надлежащее жилье играет фундаментальную роль в продвижении социальной инклюзии и сокращении бедности, помогая разрывать циклы неравенства и исключенности. Необходимо укреплять системы социального и государственного жилья, улучшать условия жизни в неформальных поселениях и обеспечивать, чтобы жилищная политика эффективно охватывала группы, наиболее подверженные риску остаться без поддержки. В то же время хорошо продуманные жилищные системы могут способствовать занятости, производительности и развитию человеческого капитала, расширяя возможности для женщин, молодежи и уязвимых групп.

Жилье и городское развитие также все чаще признаются важнейшими компонентами климатической политики и стратегий повышения устойчивости. Сектор зданий и строительства остается одним из крупных источников глобальных выбросов парниковых газов, тогда как люди, проживающие в ненадлежащих жилищных условиях, непропорционально сильно подвержены климатическим рискам. Поэтому жилищные стратегии должны быть согласованы с климатическими целями через такие меры, как низкоуглеродное строительство, устойчивое городское планирование, модернизация неформальных поселений и более тесная интеграция жилищной и градостроительной политики с национальными климатическими обязательствами.

Эффективное городское развитие требует комплексных подходов, связывающих жилье с управлением земельными ресурсами, инфраструктурой, транспортными системами и местным экономическим развитием. В этом отношении роль местных органов власти и многоуровневого управления имеет ключевое значение для обеспечения эффективной реализации городской и жилищной политики. Для внедрения устойчивой и жизнеспособной политики городского развития в широком масштабе необходимы более сильный институциональный потенциал, финансовые рамки и инвестиционные механизмы.

Источник в министерстве отметил, что Польша последовательно подчеркивает важность многоуровневого управления и вовлечения местных и региональных властей в программирование и реализацию различных мер развития. Эти принципы отражены, в частности, в Национальной городской политике 2030 - ключевом стратегическом документе, определяющем направления развития польских городов на ближайшие годы.

Среди принципов, закрепленных в этом документе, особо выделяются содействие гражданскому участию, понимаемому как участие жителей городов и функциональных зон в определении и решении местных проблем, а также в принятии ключевых решений, касающихся местных сообществ. Еще одним важным принципом является сотрудничество и партнерство, понимаемые как оптимизация совместных усилий для обеспечения эффективных и результативных действий. Партнерства могут создаваться в различных конфигурациях, включая сотрудничество между разными уровнями государственного управления и неправительственными организациями, а также с частными, социальными, экономическими, национальными и международными партнерами.

Вопрос многоуровневого управления также прочно встроен в программирование и реализацию европейских фондов в Польше. В результате преобразования в сфере развития в Польше за последние два десятилетия осуществлялись при активном вовлечении и участии местных властей на всех этапах процесса - от программирования и реализации до мониторинга и оценки отдельных мер.

В контексте Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития следует подчеркнуть, что локализация имеет важнейшее значение, поскольку большая часть прогресса по ЦУР зависит от действий на местном уровне и требует вовлеченности на местах. Поэтому мы поддерживаем включение голосов различных заинтересованных сторон и местной перспективы в подготовку итоговой политической декларации по Новой программе развития городов, чтобы обеспечить ее эффективную реализацию.

В министерстве добавили, что межправительственное сотрудничество имеет ключевое значение, поскольку оно создает основу для согласованных политических ответов на общие глобальные вызовы, выходящие за национальные границы, особенно в таких сферах, как устойчивое городское развитие. Хотя Польша как член Европейского союза сосредоточена на городском сотрудничестве в своем регионе, многие вызовы городского развития являются общими для всего мира и поэтому выигрывают от рассмотрения с разных точек зрения в рамках сотрудничества Организации Объединенных Наций.

Подготовка политической декларации по обзору реализации Новой программы развития городов, которая должна быть принята в ходе Политической встречи высокого уровня в Нью-Йорке в июле, предоставляет важную возможность для содержательных дискуссий и обмена мнениями в этом направлении. Ценный вклад в эти обсуждения внесла министерская сессия, состоявшаяся в рамках 13-го Всемирного форума городов в Баку, где министры и высокопоставленные представители правительств со всего мира поделились своими взглядами на вызовы городского развития и возможные решения.

В ходе этой министерской сессии Польша представила меры в сфере жилья, реализуемые в рамках Польской национальной городской политики 2030, подчеркнув их роль в решении ключевых проблем городского развития и поддержке устойчивого и инклюзивного роста городов. Этот комплекс мер сосредоточен вокруг инициатив по доступному жилью, поскольку мы считаем, что модели социального жилья являются уместным и эффективным ответом на демографические и социальные вызовы.

Одним из примеров такой меры в Польше является программа социальных жилищных инициатив [SIM - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe]. Это некоммерческие компании, реализующие проекты социального жилья, которые создаются муниципалитетами при поддержке правительства с целью развития арендного жилья с умеренной арендной платой. Эти инициативы адресованы людям со стабильными доходами, у которых недостаточная кредитоспособность, и предлагают возможности долгосрочной аренды с перспективой последующего приобретения жилья в собственность.

Польша также развивает относительно новое и инновационное решение в форме социальных арендных агентств [SAN - Społeczna Agencja Najmu]. Эти структуры сотрудничают с местными органами власти и выступают посредниками между владельцами недвижимости и арендаторами.

Что касается международного сотрудничества, мы хотели бы выразить высокую оценку созданию Межправительственной рабочей группы открытого состава по обеспечению надлежащего жилья для всех как важной платформы для политического диалога и обмена опытом.

В министерстве подчеркнули, что тематический фокус 13-го Всемирного форума городов был сосредоточен на жилищных вызовах, которые, вне всякого сомнения, представляют собой одну из наиболее острых и универсальных глобальных проблем, стоящих сегодня перед городами и обществами. Эти вызовы охватывают такие вопросы, как доступность, возможность получения жилья, качество жилья и способность жилищных систем реагировать на быструю урбанизацию, демографические изменения и растущее социальное неравенство.

Независимо от того, идет ли дискуссия с участием мэра небольшого города, национального министра, отвечающего за жилищную политику, представителя Европейской комиссии или должностных лиц Организации Объединенных Наций, надлежащее и доступное жилье неизменно остается очень высоко в глобальной политической повестке.

При этом, учитывая межсекторальный характер и сложность городской политики, перед нашими городами стоит множество других важных вызовов. Среди них, в частности, доступ к государственным услугам и их качество, наличие доступных и хорошо связанных вариантов общественного транспорта, изменение климата и переход к чистой энергетике, а также экономическое развитие и деловые возможности.

Министерство хотело бы напомнить о специальном проекте, подготовленном Польшей по случаю 11-го Всемирного форума городов, который прошел в Катовице в 2022 году. Эта инициатива служит отличным примером продвижения участия городов и местных органов власти в переводе глобальных обязательств в практические действия на местном уровне.

Этот проект назывался "План действий для городов". Он был подготовлен как наследие Всемирного форума городов в Польше. Его целью была мобилизация польских городов к решительным действиям в направлении устойчивой трансформации и реализации Целей устойчивого развития на местном уровне.

В нем приняли участие 104 польских города из 964 на тот момент - разных размеров и с разными социально-экономическими вызовами. Проект был разработан для создания рамочных "планов действий" для участвующих городов, связанных с конкретными Целями устойчивого развития и основанных на их накопленном опыте, что должно было помочь реализовывать эти цели еще более эффективно в местных условиях.

В то же время "План действий для городов" был призван представить и распространить успешные практики, основанные на уже реализованных Целях устойчивого развития. Программа также служила продвижению достижений в выполнении Целей устойчивого развития, важных с точки зрения городов, а также их успехов в поиске ответов на местные проблемы - независимо от масштаба реализованных проектов.