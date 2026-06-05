Кочарян подставил собственных солдат

Стали известны новые подробности о роли бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в событиях Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az, из достоверных источников стало известно, что армянские военные преступники, находящиеся под арестом в Баку, в своих показаниях сообщили о фактах, связанных с действиями Кочаряна в период боевых действий 1992-1993 годов.

Согласно этим показаниям, во время одной из операций на Агдере-Кельбаджарском направлении между Кочаряном и Министерством обороны Армении возникли серьезные разногласия.

Утверждается, что на фоне конфликта с военным руководством Кочарян предпринял действия, которые привели к попаданию около 100 армянских военнослужащих в окружение азербайджанских сил. Информация о местонахождении подразделения была заранее доведена до азербайджанской стороны, в результате чего армянские военные оказались в смертельной ловушке и были уничтожены.

Напомним, что Роберт Кочарян обвиняется в причастности к Ходжалинскому геноциду и объявлен в международный розыск.