Baku Steel Company на выставке Caspian Oil & Gas 2026

Крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа ЗАО "Baku Steel Company" (BSC) выступило в статусе Gold Sponsor 31-й Международной выставки "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas 2026). Мероприятие прошло 1-3 июня в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели и собрало 276 компаний из 46 стран.

На стенде BSC особое внимание привлекла трубная продукция для нефтегазового сектора, изготовленная в соответствии с международными стандартами, включая API. Экспозиция позволила позиционировать BSC как национального производителя стальной продукции для строительной, промышленной и нефтегазовой отраслей.

В ходе выставки представители компании провели встречи с партнёрами, потенциальными заказчиками и профильными организациями. На повестке стояли поставки трубной продукции, требования к качеству и сертификации, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогам мероприятия организаторы выразили благодарность BSC за спонсорскую поддержку, отметив участие компании памятной композицией.