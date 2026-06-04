Эмин Агаларов о расширении проектов Sea Breeze

В рамках проекта Sea Breeze на острове Half Moon площадью 50 гектаров планируется строительство около одного миллиона квадратных метров недвижимости, объектов развлечений и брендированной недвижимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель Sea Breeze Эмин Агаларов в ходе сессии "Россия - Азербайджан" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

По его словам, башня Cipriani, спроектированная Killa Design, станет самым высоким строением в Азербайджане.

Э.Агаларов также сообщил, что открытие комплекса Venetian Harbour, который строится на территории Sea Breeze, запланировано на следующее лето.

Он отметил, что после принятия закона об интеграции игровой индустрии в Азербайджане в рамках проекта планируется строительство казино площадью 90 тысяч квадратных метров.

По словам Э.Агаларова, в Азербайджане ежегодно фиксируется чуть менее трех миллионов туристических посещений, при этом в Sea Breeze прогнозируют удвоение этого показателя в ближайшие четыре-пять лет.

Он также сообщил, что вместимость концертной площадки Dream Arena после расширения составит 50 тысяч человек.

Кроме того, Э.Агаларов заявил, что в рамках проекта Fire Island площадью 200 гектаров планируется перенос трассы Формулы-1 из города.

По его словам, в рамках проекта Medical Cluster предполагается интеграция десяти ведущих мировых госпиталей, реабилитационных центров и университетов.

Э.Агаларов также сообщил о реализации проекта на территории горнолыжного курорта Шахдаг и строительстве проекта Sea Breeze в Узбекистане.

По его словам, решение о запуске проекта в Узбекистане было принято после визита Президента Узбекистана в Sea Breeze летом прошлого года.

Кроме того, Э.Агаларов сообщил о реализации проекта в Черногории, в рамках которого подписано соглашение с гостиничным брендом Nobu, а также о партнерстве с Atlas Group по проекту Benefit в Сочи.