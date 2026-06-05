https://news.day.az/world/1839360.html Трамп уверен, что РФ и Украина пойдут на компромисс Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что для урегулирования кризиса в Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о том, потребуется ли сторонам пойти на уступки. "Это произойдет.
Трамп уверен, что РФ и Украина пойдут на компромисс
Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что для урегулирования кризиса в Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о том, потребуется ли сторонам пойти на уступки.
"Это произойдет. Обе стороны пойдут на компромисс", - сказал Трамп.
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