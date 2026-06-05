Трамп уверен, что РФ и Украина пойдут на компромисс

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что для урегулирования кризиса в Украине Москва и Киев пойдут на взаимные уступки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о том, потребуется ли сторонам пойти на уступки.

"Это произойдет. Обе стороны пойдут на компромисс", - сказал Трамп.