Осадки усилятся, возможен град

4-6 июня в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается периодически дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az