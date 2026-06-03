https://news.day.az/society/1839058.html Осадки усилятся, возможен град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4-6 июня в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается периодически дождливая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках.
Осадки усилятся, возможен град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
4-6 июня в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается периодически дождливая погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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