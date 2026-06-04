В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, похоже, окончательно осознал, что рассказы о "сытой жизни" и "стабильности" не вызывают у населения ничего, кроме зевоты. Пришлось срочно обновлять имидж. Теперь вместо ответов на неудобные вопросы - турник, а вместо политической программы - натужный подъём с переворотом.

Видимо, политтехнологи семидесятиоднолетнего политика вдохновлялись историей Древней Спарты. Правда, на выходе получилась не Спарта, а группа здоровья при доме престарелых, где главный персонаж отчаянно доказывает, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте.

Жаль только, что остальные цифры - и прежде всего процент его политической поддержки - выглядят гораздо немощнее, чем его дряхлеющий торс.

Роберт Седракович изо всех сил пытается изобразить, что он ещё "ого-го", но на деле выдаёт лишь отчётливое, нафталиновое "охо-хо".

Армении вообще давно пора учредить персональный орден "Заслуженный скрипун республики" первой степени с дубовыми листьями. И приложить к нему внеочередной талон на бесплатные грязевые ванны в санатории "Ветеран". Чтобы, так сказать, привыкание к земле проходило плавно, гармонично и строго по графику тренировок.