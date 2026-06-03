В Азербайджане усиливают защиту прав переселенцев

Европейский суд по правам человека ранее принимал решения о нарушении права собственности вынужденных переселенцев, однако механизм их исполнения формируется именно сегодня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по трудовой и социальной политике, по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству заявил председатель комитета Али Гусейнли.

Он отметил, что к существующим видам жилых помещений специального жилищного фонда добавляется новый механизм, что имеет важное значение.

По его словам, одновременно порядок переселения вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории и предоставления им права собственности будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Али Гусейнли подчеркнул, что это является "торжеством прав человека" в Азербайджане. Он добавил, что проект имеет важное концептуальное значение и значим как с точки зрения правовой и социальной защиты, так и в контексте прав человека.