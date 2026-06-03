В социальных сетях набирают популярность новые тренды. Один из них - перепродажа подарков. Более того, спросом пользуются даже подержанные подарки и букеты цветов.

Насколько это правильно?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, для одних это возможность получить выгоду, тогда как другие расценивают подобное поведение как неуважение к подарку и отсутствие должной оценки оказанного внимания.

Комментируя ситуацию, психолог Айгюн Агабалаева отметила, что некоторые люди не придают подаркам особого значения и не считают их чем-то важным.

"Если человек продает подаренный ему предмет, это не означает, что его отношение или чувства к дарителю ухудшились. Однако для человека, который преподнес подарок, такая ситуация может вызвать сильные эмоции. Некоторые воспринимают это негативно и болезненно реагируют на факт продажи подарка. В результате это может нанести ущерб отношениям и ослабить эмоциональную связь между людьми", - сказала она.

Стоит отметить, что при выборе подарка люди обычно стараются учитывать вкусы и предпочтения того, кому он предназначен. Поэтому отношение к подарку во многих случаях воспринимается как отношение к человеку, который его подарил.