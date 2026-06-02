Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию турецко-армянских отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по связям при Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы Пашинян поздравил Эрдогана с прошедшим праздником Гурбан байрамы.

Стороны обсудили процесс нормализации турецко-армянских отношений, а также актуальные региональные вопросы.

Эрдоган отметил, что процесс нормализации между Турцией и Арменией продолжается посредством шагов, направленных на запуск прямой торговли между двумя странами.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и готова поддерживать все инициативы, способствующие достижению этих целей.