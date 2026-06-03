На пророссийского блогера Мику Бадаляна завели уголовное дело

В результате действий Антикоррупционного комитета были получены достаточные фактические данные о случаях дачи предвыборных взяток проживающим в Российской Федерации сотням гражданам Республики Армения со стороны проживающего в России блогера Мики Бадаляна в виде обещания услуг и других преимуществ при условии участия в очередных выборах в Национальное Собрание, в связи с чем в Антикоррупционном комитете было инициировано уголовное производство.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Бадаляна в раздаче предвыборных взяток.

"В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Антикоррупционного комитета Армении, получены достаточные фактические данные о случаях дачи блогером М.Бадаляном избирательных взяток проживающим в Российской Федерации гражданам Республики Армения, проживающим в России, в форме обещания оказания услуг и предоставления иных преимуществ при условии их участия в очередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения. По данным фактам в Антикоррупционном комитете Республики Армения возбуждено уголовное производство", - отмечается в сообщении Антикоррупционного комитета.