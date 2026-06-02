https://news.day.az/sport/1838850.html "Аякс" определился с новым главным тренером Футбольный клуб "Аякс" определился с новым главным тренером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, амстердамский клуб объявил о назначении испанского специалиста Мичела Санчеса. Последним местом работы тренера была "Жирона". Специалист покинул испанский клуб после вылета команды из Ла Лиги.
"Аякс" определился с новым главным тренером
Футбольный клуб "Аякс" определился с новым главным тренером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, амстердамский клуб объявил о назначении испанского специалиста Мичела Санчеса.
Последним местом работы тренера была "Жирона". Специалист покинул испанский клуб после вылета команды из Ла Лиги.
Руководство "Аякса" доверило Мичелу задачу вернуть клуб в число ведущих сил нидерландского футбола и добиться успешных результатов в новом сезоне.
Ожидается, что в ближайшие дни испанский специалист завершит формирование своего тренерского штаба и приступит к работе с командой.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре