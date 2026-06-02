https://news.day.az/world/1838848.html "Красные призраки" над Тибетом - ВИДЕО В Сети широко распространилось видео редкого атмосферного явления - "красных призраков", зафиксированных над Тибетом, сообщает Day.Az. Такие спрайты возникают в верхних слоях атмосферы во время мощных гроз в результате интенсивных электрических разрядов.
"Красные призраки" над Тибетом - ВИДЕО
В Сети широко распространилось видео редкого атмосферного явления - "красных призраков", зафиксированных над Тибетом, сообщает Day.Az.
Такие спрайты возникают в верхних слоях атмосферы во время мощных гроз в результате интенсивных электрических разрядов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре