Азербайджан может принять участие в энергетическом форуме в Казани

Азербайджан рассматривает возможность своего участия в Казанском международном электроэнергетическом форуме.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко мы рассмотрели вопросы развития энергетического сотрудничества и участия в Казанском международном электроэнергетическом форуме", - отмечается в публикации.