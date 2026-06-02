PASHA Bank запустил продукт «Oyun 360»

PASHA Bank представил новый продукт "Oyun 360", разработанный специально для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

Продукт уже доступен на веб-платформе PASHA Bank Business. "Oyun 360" помогает бизнес-клиентам лучше понимать банковские продукты и услуги, что способствует их более эффективному использованию.

Благодаря игровым механикам продукт предлагает клиентам новый формат взаимодействия с банковскими услугами.Войдя на веб-платформу PASHA Bank Business, клиенты могут участвовать в викторинах и накапливать баллы за активное использование банковских продуктов. На основе набранных баллов формируются еженедельные и ежемесячные рейтинги. Участники, показавшие лучшие результаты, становятся победителями и получают ценные призы, включая MacBook, AirPods, Apple Watch и другие подарки.

PASHA Bank предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных клиентов, а также предприятий малого и среднего бизнеса, включая инвестиционно-банковские услуги, торговое финансирование и управление активами. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings присвоило Банку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне Ba2 с позитивным прогнозом. Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в 2026 году подтвердило кредитный рейтинг Банка на уровне BB-/B с позитивным прогнозом.

По версии International Investor Magazine PASHA Bank был признан "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим банком для МСБ в Азербайджане" по итогам 2026 года. В 2024-2025 годах Банк также был удостоен ряда международных наград от Euromoney, Global Finance и Stevie Awards, став первым азербайджанским банком, получившим награду Gold Stevie в номинации "Компания года".