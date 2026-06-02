Каспийский регион становится центром новых технологий

Проекты в Каспийском регионе формируют долгосрочную инфраструктурную и технологическую базу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент компании bp по геологоразведке по Азербайджану, Грузии и Турции Дэн Спаркс в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, реализация проектов в Каспийском бассейне не только обеспечивает добычу и развитие инфраструктуры, но и формирует долгосрочные технологические и производственные возможности, включая развитие фабрикационных площадок и человеческого капитала.

Д.Спаркс отметил, что проект "Карабах" предусматривает создание второго в мире комплекса по производству подводных модулей (subsea bundles) в Каспийском регионе.

Он сказал, что такие модули позволяют объединять несколько трубопроводных линий и коммуникаций в единый блок, который может транспортироваться и устанавливаться без необходимости использования специализированных трубоукладочных судов.

"Продолжается развитие технологических возможностей в регионе, включая применение новых сейсмических методов, которые стали значимым фактором для отрасли в Каспийском бассейне", - сказал он.

В частности, он упомянул получение новых сейсмических данных по месторождению "Шахдениз" и проведение их обработки, отметив, что спустя 30 лет эксплуатации продолжается изучение месторождения с использованием новых технологий обработки данных.