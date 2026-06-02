Коллектив AZAL и представители гражданской авиации посетили Аллею почетного захоронения

2 июня, в честь Дня работников гражданской авиации Азербайджана, руководство и сотрудники ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), а также другие представители гражданской авиации страны посетили Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az, была глубоко почтена светлая память архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева. К его могиле были возложены цветы.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к могиле которой были возложены цветы.