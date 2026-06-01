Состоится чемпионат Азербайджана по танцам и черлидингу

7 июня 2026 года станет исторической датой для культурно-спортивной жизни страны. В этот день в спорткомплексе "Серхедчи" состоится масштабный чемпионат Азербайджана по танцам и черлидингу, организованный Союзом молодежи Азербайджана, Ассоциацией танца Азербайджана и Федерацией черлидинга Азербайджана.

Это событие знаменует собой важную веху: впервые чемпионат проводится в коллаборации с Федерацией черлидинга, что выводит уровень соревнований на принципиально новую высоту, сообщили Day.Az организаторы.

15 лет истории и мастерства

История чемпионата Азербайджана по танцам насчитывает уже 15 лет. С момента создания организации в 2011 году, турнир прошел путь от локальной инициативы до общенационального феномена. На сегодняшний день под эгидой Ассоциации объединены 172 танцевальных коллектива со всех уголков Азербайджана.

"Мы с гордостью объединяем усилия с Федерацией черлидинга, чтобы создать праздник спорта и грации, достойный наших танцоров. Это не просто соревнования - это история, которую мы пишем уже 15 лет", - отмечает президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Итоги сезона 2025-2026

Предстоящий чемпионат станет кульминацией напряженного и насыщенного сезона. На протяжении года участники демонстрировали свое мастерство в сериях рейтинговых и региональных турниров. 7 июня жюри определит сильнейшие коллективы страны, которые по праву станут лидерами сезона 2025-2026.

Программа и направления соревнований

Чемпионат охватывает широчайший спектр дисциплин, позволяя каждому коллективу продемонстрировать свой уникальный стиль:

Хореографические направления: танцы народов мира, фольклор-стилизация, этнический фольклор, фолк-шоу, шоудэнс, Болливуд, Модерн, Хип-хоп, Брейк-данс, Акробатический и гимнастический танец, K-POP и многие другие направления.

Черлидинг: спортивная программа, подчеркивающая атлетизм и командный дух.

Категории участников

Соревнования проводятся по строгим стандартам, учитывающим количественный состав и возрастные группы: соло / дуэты / трио - 1-3 участника, малые группы - до 7 человек, группы - 8-12 человек, малые ансамбли - 12-20 человек, ансамбли - более 20 человек, продакшн / большие ансамбли - от 50 человек.

Возрастные категории

Baby Show: до 7 лет

Дети (1-2): 7-8 лет / 9-10 лет

Юниоры (1-2-3): 11-12 лет / 13-14 лет / 15-16 лет

Взрослые: от 17 лет

Профи: от 25 лет и старше.

Путь к "Кубку Карабаха"

Помимо определения чемпионов текущего сезона, турнир станет важнейшим этапом отбора для участия в легендарном событии - "Кубке Карабаха". Возвращение этого престижного турнира в календарь является знаковым событием для всех участников, которые готовятся к нему на протяжении всего года, оттачивая технику и артистизм в залах по всей стране.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.