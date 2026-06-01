SOCAR и ExxonMobil рассмотрели реализацию меморандума о взаимопонимании

В рамках "Бакинской энергетической недели" президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с вице-президентом компании ExxonMobil Corporation Джоном Ардилом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено успешное развитие долгосрочных партнерских отношений между SOCAR и ExxonMobil Corporation в энергетическом секторе.

Было подчеркнуто, что начало добычи первого свободного природного газа с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" является важным историческим событием.

В ходе беседы были рассмотрены работы, проделанные в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между компаниями в прошлом году, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.