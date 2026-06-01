ANCA осталась за бортом. Кого теперь лоббировать?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянский национальный комитет Америки (Armenian National Committee of America, ANCA) - это не политическая организация. Это структура, чье существование напрямую зависит от того, чтобы армяно-турецкий и армяно-азербайджанский конфликты оставались неразрешенными. Не просто совпадают с их замороженным состоянием, а построены на нем.

Вместо работы над результатом здесь выстроена система, в которой историческая травма выполняет функцию постоянного сырья.

Чем меньше реального продвижения к урегулированию, тем устойчивее поток финансирования, политического веса и публичного присутствия. Обида в этой модели не подлежит исцелению - она подлежит обслуживанию и капитализации.

Каждый пресс-релиз, каждая резолюция и каждая кампания - это не попытка решить проблему, а подтверждение того, что проблема должна оставаться достаточно острой, чтобы оправдывать дальнейшую деятельность самой организации.

И вот - очередной продукт этого механизма.

После недавнего визита государственного секретаря США Марко Рубио в Ереван ANCA разместила в своем аккаунте в сети X характерный пост. Организация обратилась к своей аудитории с призывом предложить вопросы, которые "следовало бы задать" Рубио. Среди предложенных тем - "возвращение беженцев из Карабаха", "освобождение армянских задержанных", "вывод азербайджанских сил с оккупированных территорий" и, главное, "запрет на поставки американского оружия и оказание помощи Баку". Казалось бы, ничего нового. Но за этой дежурной повесткой - клокочущая обида: Рубио приехал, подписал соглашения, поговорил о мире - и не ответил на "важные вопросы про армян". Не дал того, чего требовала ANCA. Не стал инструментом в ее руках. И это - пощечина, которую в Вашингтоне, где располагается штаб-квартира организации, не забудут долго.

Но чтобы понять, почему именно этот пост - не просто привычная риторика, а симптом глубокого кризиса, нужно разобраться: что такое ANCA на самом деле, откуда она взялась и кому служит.

ANCA - американское подразделение Армянской революционной федерации (АРФ), т.е. дашнаков, объединяющее наиболее радикальных националистов, выстраивающих ненависть к Азербайджану и Турции как способ обеспечения политической и финансовой поддержки для самих себя. Эта родословная принципиальна. АРФ, также известная как Дашнакцутюн, - армянская националистическая и социалистическая политическая партия, основанная в 1890 году в Тифлисе. Иными словами, за фасадом современной лоббистской структуры в Вашингтоне стоит идеология, рожденная в позапрошлом веке, в эпоху балканских войн и распада империй. Идеология непримиримая, реваншистская, питающаяся обидами и требующая для своего выживания постоянного образа врага.

ANCA позиционирует себя как крупнейшую и наиболее влиятельную армяно-американскую низовую политическую организацию, работающую в координации с сетью офисов, отделений и сторонников по всем Соединенным Штатам.

Есть еще инструмент давления через Конгресс, и вот здесь у ANCA - многолетняя, кропотливо выстроенная инфраструктура. В октябре 1992 года Конгресс, под влиянием лоббистских усилий ANCA, принял поправку к Акту о поддержке свободы, известную как Статья 907, запретившую прямую помощь США правительству Азербайджана. Этот трофей ANCA носит как орден - тридцать с лишним лет. Благодаря Статье 907, активно продвигавшейся армяно-американским лобби в период Первой Карабахской войны, Азербайджан стал единственным постсоветским государством, которое не могло получать прямую американскую помощь. Единственным! Среди всех республик бывшего СССР - только Азербайджан был поставлен в этот дискриминационный статус.

За двадцать лет независимости Армения получила, благодаря армянскому лобби, почти 3 миллиарда долларов американской помощи, тогда как Азербайджан - страна, почти втрое превышающая ее по размеру и численности населения и имеющая почти миллион беженцев и вынужденных переселенцев вследствие армянской оккупации, - получил менее 800 миллионов. Вот она - арифметика лоббизма, наглая и цинично-красноречивая.

Армения получала второй по величине объем американской помощи на душу населения - после Израиля. Подумайте только: маленькая страна с населением около трех миллионов человек - на втором месте в мире по американским дотациям на душу населения. И при этом - при колоссальной финансовой подпитке на протяжении десятилетий - Армения подошла к 2023 году с полным военным крахом в Карабахе, экономической стагнацией и политическим кризисом. Куда же ушли миллиарды? На что потрачены годы лоббирования? На поддержание самого лобби - вот честный ответ.

И тут мы подходим к ключевому вопросу: для кого работает ANCA? Для армян Армении - реальных, живых, платящих налоги и воспитывающих детей в Ереване, Гюмри, Капане? Или для диаспоры, для которой "армянский вопрос" давно превратился в культурный проект, источник идентичности и - что греха таить - источник дохода и статуса? Ответ очевиден. Вместо того чтобы отстаивать мир и экономическое развитие, ANCA и армянское лобби продвигали исторический ревизионизм, экономические санкции против жертв (азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев), ирредентизм и множество других разрушительных, но в конечном счете безуспешных действий.

Безуспешных. Это слово - приговор. Тридцать лет борьбы, сотни миллионов долларов, тысячи пресс-релизов, десятки тысяч походов на Капитолийский холм - и что в итоге? Азербайджан вернул Карабах. Регион движется вперед. А ANCA - продолжает истерить.

Потому что истерика - это и есть ее продукт. Ее товар. Ее смысл существования.

Посмотрите на хронологию последних месяцев и она все скажет вам сама. 8 августа 2025 года Трамп подписал приказ о приостановке действия Статьи 907 в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. Тот самый трофей, та самая поправка, которую ANCA холила и лелеяла три десятилетия, - отправлена в архив одним росчерком пера. В тот же день Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение и подписали совместную декларацию. Мир, которого ANCA не хотела и которому противодействовала, - состоялся. Без нее. Вопреки ей.

Когда государственный секретарь Рубио заявил, что США приветствуют мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ANCA охарактеризовала это заявление как "преждевременное". Преждевременное! Историческое примирение двух народов - "преждевременное". Что же тогда своевременное для ANCA? Продолжение конфликта? Новые санкции? Новые списки требований? Ответ, увы, прост: для организации, построенной на противостоянии, мир - это угроза бизнес-модели.

В марте 2025 года 60 конгрессменов США по инициативе ANCA призвали Рубио обеспечить полное соблюдение Статьи 907, требуя немедленного прекращения американской военной помощи Азербайджану. Рубио выслушал - и не выполнил. На заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей в мае 2025 года, когда конгрессмены Коста и Смит призывали Рубио ввести ограничения на помощь Азербайджану, Рубио ответил: "Мы еще не приняли решения по этому вопросу, потому что сейчас сосредоточены на том, чтобы добиться от них согласия на мирное соглашение, которое не вынудит их вторгнуться в соседнюю страну, Армению". Дипломатичный ответ - и фактический отказ. ANCA получила вежливое "нет" там, где рассчитывала на капитуляцию.

А затем - Рубио приехал в Ереван. Он встретился с министром иностранных дел Армении Мирзояном и обсудил мирный процесс с Азербайджаном, инициативу TRIPP и предстоящие выборы в Армении. Стороны объявили о двустороннем рамочном соглашении и подписали Хартию стратегического партнерства и меморандум о взаимопонимании по критическим минералам. Рубио заявил армянским официальным лицам: "Ваша вся команда здесь в Армении прокладывает путь к более яркому и независимому будущему Армении. Мы очень рады здесь показать нашу поддержку вашему мужеству, вашему видению и вашей преданности".

Казалось бы - вот оно! Американский госсекретарь в Ереване, говорит красивые слова, подписывает документы. Чего еще желать? Но ANCA - желает другого. Она желает не процветания Армении. Она желает "наказания Азербайджана". Это разные вещи - принципиально, фундаментально разные. И именно эта разница обнажает истинное лицо организации.

Рубио не сказал того, чего от него ждала ANCA. Не потребовал ввести оружейное эмбарго против Баку. Не поднял тему "возвращения Карабаха". Не стал голосом армянского лобби в лице американской дипломатии. И вот - обиженный твит: "Какие вопросы вы бы задали госсекретарю Рубио?" Подтекст очевиден: "Мы бы задали. Мы бы спросили. Мы бы потребовали. Но нас не позвали. Нас снова проигнорировали".

Примечательно, что еще в период сенаторства ANCA помещала Рубио на первое место в своем списке одобренных кандидатов в Сенат, считая его ключевым защитником армянских интересов в Конгрессе. Они сами его продвигали! Они сами аплодировали его карьере! А теперь - разочарованно вопрошают в соцсетях, почему же он не слышит их голоса. Это - классика лоббистского предательства: ты растил политика, холил его, а он вырос и стал государственным деятелем с собственной логикой. Такого не прощают.

История ANCA - это история организации, которая систематически проигрывала, но никогда не признавала поражения. Каждый президент США применял президентский вейвер к Статье 907 начиная с 2001 года - вплоть до Байдена, применившего это положение в 2024 году. Каждый - без исключения, республиканцы и демократы, консерваторы и либералы - счел, что национальные интересы Америки важнее требований армянского лобби. И вот теперь Трамп пошел дальше: он не просто применил вейвер - он приостановил саму поправку и добился мира. Это не поражение ANCA. Это - разгром.

ANCA никогда не ставила перед собой задачу добиться мира. Ее задача заключалась в обратном - в том, чтобы конфликт оставался достаточно живым, чтобы сама организация оставалась нужной. Поэтому сейчас ANCA продолжает делать то, что умеет лучше всего: издавать громкие, злобные и совершенно бессмысленные звуки.

Это уже не политика. Это судорога. Рефлекс организации, которая внезапно обнаружила, что ее главный продукт - перманентная вражда - больше не востребован. И теперь ей остается только одно: продолжать кричать в пустоту, которую она сама же и создавала все эти годы, надеясь, что кто-то еще услышит.

Никто не услышит.

Потому что реальность уже ушла вперед, а ANCA осталась на месте - со своим старым репертуаром и нулевой способностью в ней существовать.