Какой будет погода в Азербайджане завтра?

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых пригородных районах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, однако ночью и утром местами пройдут дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 13-18°, местами до 20-25° тепла.

