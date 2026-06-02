Объявлена регистрация на Кембриджские экзамены для школьников

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил регистрацию на экзамены A2 Key/A2 Key for schools və B1 Preliminary/ B1 Preliminary for schools.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрация для участия в экзамене продлится до 1 июля. Экзамен будет организован 8 июля в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 50.

Отметим, что экзамен B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools является международной языковой квалификацией среднего уровня, разработанной для школьников, которые освоили основы английского языка и обладают практическими языковыми навыками для повседневного использования. Данный экзамен состоит из 4 разделов:

Чтение (Reading) - 45 минут;

Письмо (Writing) - 45 минут;

Аудирование (Listening) - 35 минут;

Разговорная речь (Speaking) - 14 минут.

Получив квалификацию A2 Key/A2 Key for Schools, кандидат подтверждает, что может использовать английский язык для общения в простых ситуациях, понимать и применять базовые выражения. Данный экзамен также состоит из 4 разделов:

Чтение (Reading) и Письмо (Writing) - в общей сложности продлятся 1 час;

Слушание (Listening) - 30 минут;

Разговорная речь (Speaking) - 12 минут.

Отметим, что разделы чтения, письма и слушания обоих экзаменов проводятся на компьютере, а блок разговорной речи - в очной форме. В отличие от других международных экзаменов, разговорная часть Кембриджских квалификационных экзаменов принимается специалистами по устной речи при участии кандидатов в парах.

Участники экзамена могут получить результаты в электронном виде через 2 недели.

Более подробно ознакомиться с процессом регистрации и Кембриджскими квалификациями можно на сайте ГЭЦ.

Кандидаты, приходящие на экзамен, в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение личности с фотографией и документ Confirmation of Entry (CoE) (высылается с адреса [email protected]). В случае отсутствия удостоверения личности с фотографией кандидат должен представить справку из школы, в которой он обучается.

Для дополнительной информации можно направить вопросы на адрес электронной почты [email protected].