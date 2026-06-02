Стало известно, когда bp передаст операторство трубопроводом Баку–Супса

Операторство Западным экспортным трубопроводом Баку-Супса будет передано его владельцам 8 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах Бакинской энергетической недели заявил журналистам региональный вице-президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

По его словам, трубопровод Баку-Супса находится в полностью рабочем состоянии и используется по мере возникновения необходимости. Он отметил, что 3-4 месяца назад по этому трубопроводу осуществлялся экспорт нефти.

Д. Кристофоли указал, что компания в соответствии с контрактными обязательствами осуществляет процесс передачи операторства трубопроводом его владельцам. По его словам, данный процесс будет реализован 8 июня как в Грузии, так и в Азербайджане.

Он подчеркнул, что этот шаг не является продажей активов или выходом из инвестиций, а представляет собой лишь выполнение контрактного обязательства, подписанного много лет назад, и этот процесс опирается на решения правительств. По словам Кристофоли, операторство трубопроводом возвращается его владельцам в соответствующих странах, и это исполняется в соответствии с заранее согласованными правовыми обязательствами сторон.