Смартфоны Xiaomi получили поддержку AirDrop

Xiaomi объявила о внедрении в фирменную прошивку HyperOS 3 поддержку обмена файлами с устройствами Apple. Об этом компания сообщила в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С обновлением владельцы совместимых смартфонов Xiaomi смогут передавать файлы на iPhone через Quick Share и AirDrop. Таким образом, обмен файлами между экосистемами Android и iOS станет удобным и менее зависимым от сторонних приложений.

На первом этапе новая функция доступна только для смартфона Xiaomi 17T Pro. В компании сообщили, что в течение ближайших месяцев поддержка появится и на других устройствах, прежде всего во флагманских моделях. Кроме того, будущие новинки Xiaomi будут оснащаться этой возможностью уже "с завода".

Решение Xiaomi продолжает тенденцию по расширению совместимости Android-устройств с экосистемой Apple. Аналогичные инструменты передачи файлов между Android-смартфонами и iPhone уже представили Google для линейки Pixel, Samsung для серии Galaxy, а также китайские производители Oppo и Vivo в своих флагманских устройствах.