На этих улицах организована зона посадки и высадки

На улицах Гасана бека Зардаби и Казыма Казымзаде в Баку часть существующих парковочных мест ликвидирована для создания дополнительных удобств для посетителей расположенных поблизости медицинских учреждений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, перед клиникой имени Насреддина Туси и Центральным таможенным госпиталем установлены дорожные знаки "3.28 - остановка запрещена", а также организованы специальные зоны для посадки и высадки пассажиров.

Кроме того, по обоим адресам установлены дорожные знаки "5.14 - место стоянки легковых такси", что создало условия для высадки пассажиров таксомоторным транспортом.