Ливан назвал условие для прекращения огня со стороны «Хезболлы»

Посольство Ливана в США сообщило о согласии шиитской организации "Хезболлах" прекратить обстрелы северных районов Израиля в обмен на отказ Израиля от нанесения ударов по южной окраине Бейрута.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении диппредставительства, которое распространила канцелярия президента Ливана.

"Ливанские власти получили подтверждение о согласии "Хезболлах" принять предложение США о прекращении взаимных нападений, - указывается в тексте. - Согласно договоренности, Израиль воздержится от атак на южную окраину столицы, а "Хезболлах" - от обстрелов еврейских поселений".

В заявлении посольства подчеркивается, что прекращение огня будет распространено на всю территорию Ливана. "Президент США Дональд Трамп связался с ливанским послом в Вашингтоне Надой Хаммаде-Моаввад и сообщил ей, что он добился согласия премьер-министра Израиля Нетаньяху на предложенное им перемирие между сторонами", - отмечается в тексте.

Посол Ливана подтвердила, что 2-3 июня в Вашингтоне состоится четвертый раунд ливано-израильских переговоров, на которых "будет обсуждаться достигнутый прогресс".