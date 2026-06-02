Трамп недоволен затягиванием переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что на проведение консультаций с Тегераном ушло уже слишком много времени.

"Честно говоря, мне все равно, закончились ли они", - сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне совершенно все равно. Меня это совершенно не волнует", - добавил он. "Если они завершились, то завершились. Если нет, то, думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными", - подчеркнул американский лидер.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.