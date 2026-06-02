https://news.day.az/society/1838609.html В этих частях Баку временно не будет газа Сегодня в некоторых частях Хазарского и Хатаинского районов Баку временно не будет газа. Как сообщили Day.Az в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением ремонтно-монтажных работ, а также устранением выявленной утечки газа.
В этих частях Баку временно не будет газа
Сегодня в некоторых частях Хазарского и Хатаинского районов Баку временно не будет газа.
Как сообщили Day.Az в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением ремонтно-монтажных работ, а также устранением выявленной утечки газа.
С 10:00 и до завершения работ кратковременный перерыв в газоснабжении ожидается в селе Тюркан, поселке Тюркан и жилом массиве Тюркан баглары Хазарского района, а также на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре