В этих частях Баку временно не будет газа

Сегодня в некоторых частях Хазарского и Хатаинского районов Баку временно не будет газа.

Как сообщили Day.Az в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением ремонтно-монтажных работ, а также устранением выявленной утечки газа.

С 10:00 и до завершения работ кратковременный перерыв в газоснабжении ожидается в селе Тюркан, поселке Тюркан и жилом массиве Тюркан баглары Хазарского района, а также на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе.