ДТП на аэропортовском шоссе в Баку

На Аэропортовском шоссе в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, авария произошла на участке с интенсивным движением из-за того, что один из водителей снизил скорость и совершил опасный манёвр. Кроме того, некоторые водители не соблюдали безопасную дистанцию, что привело к столкновению транспортных средств.

Отмечается, что одной из основных причин ДТП стало несоблюдение участниками движения правил безопасности при выполнении манёвров.

Также подчеркнуто, что включенный указатель поворота не дает водителю преимущества на дороге и не может служить основанием для манёвра без учета траектории движения других участников дорожного движения.

В МВД рекомендовали водителям соблюдать безопасную дистанцию, быть внимательными при манёврах и строго придерживаться правил дорожного движения.