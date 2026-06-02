bp о ходе передачи операторства трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан SOCAR

Процесс передачи операторства газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) компании SOCAR продолжается в соответствии с графиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли в рамках "Бакинского энергетического форума".

По его словам, срок выполнения договорного обязательства по данному процессу установлен на 1 июля, и компания полностью соблюдает этот график. Он подчеркнул, что речь не идет о выходе bp из актива, а о выполнении контрактных обязательств.

"Для того чтобы SOCAR могла выступать в качестве оператора, была проведена масштабная подготовительная работа. Компания обладает необходимым опытом и возможностями для эффективного управления трубопроводом", - отметил он.

По его словам, краткосрочные колебания цен на нефть не влияют на инвестиционные решения компании.

"В рамках дисциплинированного подхода к размещению капитала мы не реагируем на резкие изменения цен на нефть. Наши инвестиционные решения принимаются исходя из ценовой конъюнктуры, определенной в начале года. Наша цель - сохранять стабильность капитальной структуры в течение года", - отметил он.

Напомним, что в декабре 2025 года в bp заявили, что проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий для передачи операторства в трубопроводах Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан.

Отметим, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортирует нефть с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз" через территории Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет терминал Сангачал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. Кроме того, по этому трубопроводу продолжается транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана. Трубопровод, введённый в эксплуатацию в июне 2006 года, был построен компанией Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company (BTC Co.), оператором которой является bp.

Акционеры BTC Co.: bp (30.10%), SOCAR (32.97%), MOL (8.90%), TPAO (6.53%), Eni (5.00%), TotalEnergies (5.00%), ITOCHU (3.40%), ONGC Videsh (3.10%), ExxonMobil (2.50%) и INPEX (2.50%).