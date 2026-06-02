https://news.day.az/world/1838678.html Масштабные рейды и обыски в Армении Силовики в Армении проводят массовые обыски за 5 дней до выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из рейдов прошел в Армавирской области. Сообщается, что полиция и следователи ищут незаконное оружие и боеприпасы. Обыски идут по более 20 адресах. О результатах пока ничего не известно.
Масштабные рейды и обыски в Армении
Силовики в Армении проводят массовые обыски за 5 дней до выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из рейдов прошел в Армавирской области.
Сообщается, что полиция и следователи ищут незаконное оружие и боеприпасы.
Обыски идут по более 20 адресах. О результатах пока ничего не известно.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре