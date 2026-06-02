Масштабные рейды и обыски в Армении

Силовики в Армении проводят массовые обыски за 5 дней до выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из рейдов прошел в Армавирской области.

Сообщается, что полиция и следователи ищут незаконное оружие и боеприпасы.

Обыски идут по более 20 адресах. О результатах пока ничего не известно.