Арестован один из ближайших сторонников Карапетяна

В Армении арестован Алик Алексанян - член совета партии "Сильная Армения" и один из ближайших сторонников олигарха Самвела Карапетяна

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по данным следствия, Алексанян подкупал людей, чтобы они участвовали в акциях Карапетяна.

"Алексанян, возглавляя НПО "Сохранение национальных ценностей по-нашему", с сентября 2025 года по май 2026 года формально нанимал около 1400 граждан, скрывая истинную цель - привлечение людей к акциям сторонников Карапетяна, НПО "По-нашему" и партии "Сильная Армения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям о предоставлении материальной заинтересованности за участие в собрании и отмывании денег в особо крупных размерах.