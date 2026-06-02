TotalEnergies раскрыла планы по расширению "Абшерона"

Проект "Абшерон" предусматривает бурение новых скважин, строительство 140-километрового подводного трубопровода и внедрение решений для многофазной транспортировки газа и конденсата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель представительства компании TotalEnergies в Азербайджане Эммануэль де Гийебон в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в рамках второй фазы разработки месторождения "Абшерон" планируется бурение трёх новых скважин с ожидаемой добычей около 40 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки с каждой скважины, при этом примерно 30% приходится на конденсат и 70% - на газ.

Он сообщил, что в рамках проекта будет реализован длинный подводный трубопровод протяжённостью около 140 км, который обеспечит прямое соединение скважин с береговыми объектами без использования добывающих платформ.

Он также заявил, что в проекте предусмотрено применение системы многофазного транспорта с использованием низкоизолированного трубопровода, а также технологий обеспечения потока, включая закачку MEG и регулярную очистку трубопровода с помощью автоматической системы пуска очистных устройств (pigging) без остановки добычи.

"После выхода на берег газ будет направляться на перерабатывающий завод в районе Сангачальского терминала и распределяться как на экспорт, так и на внутренний рынок, а конденсат - направляться на дальнейшую переработку через существующую инфраструктуру.

Он отметил, что стартовый уровень добычи по проекту составит около 120 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с учётом существующей ранней фазы разработки месторождения", - отметил он.