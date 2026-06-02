Бабек Гусейнов отметил стратегическую значимость АЧГ для энергетического сектора

"Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) превратился в стратегический нефтегазовый инфраструктурный проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, основные вызовы, стоящие перед upstream-сектором (добыча и разработка) нефтегазовой отрасли, меняются.

"Раньше основным источником добычи нефти и газа были открытие новых месторождений, освоение новых регионов и реализация крупных, особенно морских проектов. Сегодня же ключевой вопрос заключается не только в новых открытиях. Главная задача - получать больше ценности из существующих месторождений, эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и ускорять эти процессы", - отметил он.

Бабек Гусейнов подчеркнул, что даже увеличение коэффициента восстановления добычи на действующих месторождениях всего на 1 процент может внести значительный вклад в обеспечение энергетического спроса на протяжении многих лет.

Он отметил, что такой подход не снижает значимость геологоразведочных работ, поскольку новые открытия важны для обновления ресурсной базы. Однако в отрасли всё больше внимания уделяется максимальному извлечению ценности из существующих активов.

В этом контексте вице-президент SOCAR привел в пример проект "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

"Только вчера мы отметили важный этап, связанный с добычей неассоциированного газа с АЧГ. На протяжении последних 30 лет АЧГ известен как одно из крупнейших нефтяных месторождений мира. Однако сегодня мы рассматриваем этот проект не только как нефтяное месторождение. АЧГ теперь является стратегическим энергетическим инфраструктурным проектом, обладающим потенциалом как нефти, так и газа. Под пластом проекта находятся значительные объёмы ресурсов, и реализуемые в партнёрстве с BP программы развития нас чрезвычайно вдохновляют", - добавил он.

Бабек Гусейнов заявил, что при разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", которое занимает важное место в энергетическом секторе Азербайджана, ключевыми приоритетами являются более быстрый выход на первую добычу газа, повышение конечного коэффициента извлечения, упрощение проектных решений и соблюдение капитальной дисциплины.

"Важно, чтобы эти проекты были экономически эффективными как для наших партнёров, так и для Азербайджана. Поэтому они должны реализовываться на основе простоты, скорости и финансовой дисциплины", - отметил он.

Представитель SOCAR также заявил, что разработка месторождения "Карабах" демонстрирует иную модель развития.

По его словам, проект реализуется с использованием возможностей существующей инфраструктуры, и такой подход известен как модель "инфраструктурно-ориентированного развития".

"В проекте "Карабах" используются гибкие решения подводного подключения. Интеграция в существующую инфраструктуру сокращает сроки реализации проекта и позволяет быстрее начать добычу. Эта инфраструктура является одним из самых ценных активов энергетического сектора Азербайджана", - подчеркнул Бабек Гусейнов.