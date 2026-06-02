XRG ожидает скорого инвестрешения по "Абшерону"

Окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" может быть принято в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер компании XRG по Азербайджану Толга Демир в ходе панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, месторождение "Абшерон" является первым проектом в международном газовом портфеле XRG, а первая фаза его разработки в настоящее время успешно реализуется.

"Сегодня совместно с нашими партнерами - SOCAR и TotalEnergies - мы добываем с одной скважины около 4 миллионов кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Мы ожидаем принятия окончательного инвестиционного решения по полномасштабной разработке месторождения в ближайшие месяцы. В рамках проекта предусмотрено бурение трех, а при благоприятных условиях - четырех скважин", - сказал он.

Толга Демир отметил, что получение газа в рамках проекта запланировано на август 2029 года.

Он также сообщил, что XRG находится на завершающем этапе приобретения 12,5-процентной доли в Южном газовом коридоре (ЮГК).

"Этот проект представляет собой важный энергетический коридор протяженностью более 3 тысяч километров, соединяющий Азербайджан с Турцией и Европой и ежегодно обеспечивающий транспортировку свыше 25 миллиардов кубометров газа. Мы рады стать частью этого проекта", - подчеркнул он.

По словам представителя XRG, накануне компания подписала соглашение о продаже газа с SOCAR, TotalEnergies и BOTAŞ, что является одним из ключевых этапов на пути к принятию окончательного инвестиционного решения.

Толга Демир добавил, что XRG участвует в проектах Rio Grande LNG и Argentina LNG, сотрудничает с BP в разработке месторождений Zohr и Apollo в Египте, с ENI - в рамках проекта Coral Sul в Мозамбике, а также с Petronas в Туркменистане.

Он отметил, что все инвестиции компании основаны на долгосрочном капитале, стратегических партнерствах и высококачественных активах.

"Азербайджан является для нас стратегическим центром, а SOCAR - нашим долгосрочным стратегическим партнером", - добавил Толга Демир.