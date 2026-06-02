Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего процветания Вашей страны.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и впредь развиваться в интересах двух стран.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
