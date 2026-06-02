Соглашение по минералам укрепляет связи Азербайджана с США

Рамочное соглашение о сотрудничестве в области критически важных минералов между Азербайджаном и США открывает новую главу в двустороннем экономическом сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе брифинга в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

Министр отметил, что данное соглашение было подписано вчера.

"Это открывает новую главу в нашем экономическом сотрудничестве, которая является не только многообещающей, но и крайне важной с точки зрения роли, которую эта сфера играет в современной экономике и в обеспечении потребностей производства.

Мы с большим интересом ожидаем сотрудничества с американскими частными компаниями, специализирующимися в этой области, рассчитывая использовать их знания, опыт и доступные инструменты, появившиеся благодаря политике администрации президента Трампа, которая определила развитие сферы критически важных минералов как одно из приоритетных направлений", - сказал М.Джаббаров.