Луис Энрике признан лучшим тренером сезона
Известный портал Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров по итогам завершившегося сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Goal, первое место в списке занял главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.
Испанский специалист был признан лучшим благодаря успешным результатам команды в течение сезона.
Второе место занял наставник "Арсенала" Микель Артета. Замкнул тройку лидеров главный тренер "Баварии" Венсан Компани.
В топ-10 также вошли Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Сеск Фабрегас ("Комо"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Кристиан Киву ("Интер"), Андони Ираола ("Борнмут"), Франческо Фариоли ("Порту") и Пьер Саж ("Ланс").
