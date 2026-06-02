Луис Энрике признан лучшим тренером сезона

Известный портал Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров по итогам завершившегося сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Goal, первое место в списке занял главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.

Испанский специалист был признан лучшим благодаря успешным результатам команды в течение сезона.

Второе место занял наставник "Арсенала" Микель Артета. Замкнул тройку лидеров главный тренер "Баварии" Венсан Компани.

В топ-10 также вошли Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Сеск Фабрегас ("Комо"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Кристиан Киву ("Интер"), Андони Ираола ("Борнмут"), Франческо Фариоли ("Порту") и Пьер Саж ("Ланс").