Сергей Нарышкин поздравил Президента Ильхама Алиева

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником - Днем независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за Ваше постоянное внимание и активное содействие развитию сотрудничества спецслужб России и Азербайджана, которое будет и впредь служить надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильного развития наших стран".