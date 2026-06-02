МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

2 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министры обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Подчеркивалось, что сформировавшийся между главами государств политический диалог высокого уровня вносит важный вклад в динамичное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Министры провели обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортно-коммуникационной, энергетической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Стороны также выразили удовлетворение взаимной поддержкой и эффективным сотрудничеством в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие многосторонние платформы, подчеркнув важность продолжения координации в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.