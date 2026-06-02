Обсуждено внедрение американских ИИ-технологий в Азербайджане
Намечен путь для более широкого внедрения американских технологий искусственного интеллекта с целью модернизации и обеспечения безопасности цифровой инфраструктуры Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.
"Учитывая потенциал искусственного интеллекта как двигателя беспрецедентного процветания, мы наметили путь для более широкого внедрения американских технологий искусственного интеллекта с целью модернизации и обеспечения безопасности цифровой инфраструктуры Азербайджана", - сказал он.
Также Орр отметил, что стороны обсудили сотрудничество в энергетическом секторе, обсудили пути реализации рамочного соглашения по критически важным минералам, подписанного вчера.
"Я с нетерпением жду того, как проекты и планы, намеченные и обсуждённые в ходе сегодняшнего диалога, будут воплощены в жизнь, а также новых возможностей для дальнейшего укрепления и повышения приоритетности наших двусторонних экономических отношений", - сказал Орр.
